У Німеччині почався матч Україна-Туніс.

Українська збірна і далі грає без Владіслава Ващука.

Водночас, в команді Тунісу 8 з 11 гравців мають жовті картки попереджень, і за будь-яке порушення отримуватимуть одразу червону картку.

Нагадуємо, Тунісу треба перемагати, а Україні достатньо зіграти внічию.

Хто доб`ється своєї мети, той вийде в 1/8 фіналу.