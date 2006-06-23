Почався матч Україна-Туніс
17:03, 23 червня 2006Політика
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Українці грають без Ващука
У Німеччині почався матч Україна-Туніс.
Українська збірна і далі грає без Владіслава Ващука.
Водночас, в команді Тунісу 8 з 11 гравців мають жовті картки попереджень, і за будь-яке порушення отримуватимуть одразу червону картку.
Нагадуємо, Тунісу треба перемагати, а Україні достатньо зіграти внічию.
Хто доб`ється своєї мети, той вийде в 1/8 фіналу.
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