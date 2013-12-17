Україна і Росія почнуть будівництво транспортного переходу через Керченську протоку.

Про це повідомив президент України Віктор Янукович на прес -конференції за підсумками засідання російсько - української міждержавної комісії .

"Ми з Володимиром Володимировичем (Путіним) визначили ряд завдань, які надалі, на наш погляд, допоможуть прискорити реалізацію інфраструктурних високотехнологічних проектів ... Мова йде, зокрема, про узгодження дій з організації фінансування будівництва транспортного переходу через Керченську протоку", - сказав Янукович.

Він зазначив , що обговорення цього проекту почалося ще років 8 тому. "Тому зараз ми вже від слів, я думаю, переходимо до справи і будемо прагнути цей проект практично реалізувати", - додав президент України .

Росія і Україна раніше у вівторок за підсумками засідання междержскоміссіі підписали пакет документів з двостороннього співробітництва , у тому числі угоду про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

Міністр транспорту РФ Максим Соколов в середині жовтня повідомляв , що Росія передала Україні проект цієї міжурядової угоди . Міст міг би скоротити шлях з українського Херсонадо Новоросійська на 450 кілометрів. Вартість проекту оцінювалася в 24 мільярди рублів у цінах 2010 року. Будівництво моста, за словами Соколова, займе не менше 4-5 років, а його фінансування має здійснюватися на паритетних засадах.

Нагадаємо, в грудні цього року Росія запропонувала Україні побудувати міст через Керченську протоку.