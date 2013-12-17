Нацпроект «Відкритий світ» оголосить результати конкурсу «2000 шкіл»

У четвер, 19 грудня, о 12:00 в прес-центрі ІА «Українські новини» відбудеться прес-конференція, під час якої буде оголошено фіналістів конкурсу «2000 шкіл» Національного проекту «Відкритий світ».

У прес-конференції візьмуть участь:

• Владислав Каськів, Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України;

• Руслан Свірський, керівник Національного проекту «Відкритий світ»;

• представники журі конкурсу «2000 шкіл».

Адреса: прес-центр Інформаційного агентства «Українські новини» (Київ, вул. Еспланадна, 20).

Акредитація ЗМІ за телефоном (063) 326-67-62 або за електронною поштою jurko.banzaj@openworld.org.ua.

Довідково:

Нацпроект «Відкритий світ» реалізовується Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами і передбачає перехід системи освіти в Україні на якісно новий рівень за допомогою впровадження у освітній процес сучасних технологій. На І етапі проекту новітнє обладнання було встановлене в 54 школах. У рамках ІІ етапу Нацпроект охопить ще 2 тисячі шкіл. Також у цьому етапі 17 тисяч дітей-сиріт безкоштовно отримають особисті сучасні навчальні пристрої. До кінця 2015 року проектом будуть охоплені усі середні школи України.