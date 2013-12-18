Посол США в Росії заявив, що його країна підтримує демократію в Україні навіть усупереч думці російських урядовців

Про це посол США в Росії сказав в інтерв‘ю Голосу Америки.

За словами Макфола, між Росією та США останнім часом встановилися конструктивні відносини, в яких сторони не ділять сфери впливу, але кожна відстоює свої інтереси.

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«Я думаю, ми, США та Росія, погоджуємося, що в нас можуть бути різні позиції щодо України. Ми по-різному бачимо процеси, які там відбуваються. США продовжують підтримувати демократичні прагнення українського народу. І наша позиція в цьому є дуче чіткою. Я не бачу підстав для її зміни», - наголосив Макфол.

"Відносини Росії та США потрібно розглядати у ширшому контексті. У нас є сфери, де ми ефективно співпрацюємо, як, наприклад, Сирія та Іран, але й залишаються питання, щодо яких наші позиції розходяться, як, наприклад, щодо України", - додав посол.