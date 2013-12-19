"Південний потік" не спрямований проти України - комісар ЄС Оттінгер

Про це Оттінгер заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству УНІАН у Брюсселі.

"Ні, цей проект не спрямований проти України. Ми ведемо і будемо вести переговори з нашими російськими партнерами, щоб проект таким не сприймався", сказав Оттінгер.

Він додав, що на даний час Європейська Комісія хоче добитися, щоб російський «Газпром» і його партнери в проекті в південно-східній Європі дали гарантії, що не порушуватиметься антимонопольне законодавство ЄС, яке не дозволяє, щоб видобуток і поствка газу, а також газопровід контролювалися одними і тими ж компаніями, і щоб до магістралі мали доступ й інші компанії.

"Все ж таки це не був суто бізнес-проект. Інвестиції йдуть від «Газпрому». Він хоче інвестувати кошти, і ми не проти цього. Але наші європейські правила енергетичної поведінки мають бути прийняті при реалізації «Південного потоку», сказав комісар ЄС.

"Південний потік" був заснований у 2007 році і на даний час його вартість оцінюється в 45 мільярдів доларів. Газ з Росії по дну Чорного моря (довжина морської ділянки 925 кілометрів) поставлятиметься до Болгарії, Греції, Італії, а також Сербії, Угорщини, Австрії й Словенії з можливим залученням Хорватії, Боснії і Герцеговини та Чорногорії.

Проект розрахований на поставку 63 мільярдів кубометрів газу на рік і повинен запрацювати в 2018 році.