"Московські домовленості" не стосуються інтеграційного курсу - Янукович

Про це він сказав в інтерв’ю представникам українських ЗМІ, онлайн-трансляцію якого можна подивитися на сайті УНІАН.

Янукович передав журналістам анотації до документів шостого засідання міждержавної комісії, запропонувавши ознайомитись з ними.

“Ви побачите, що немає протиставлення будь-якого курсу України на будь-яку інтеграцію. Взагалі тут мова не йде про інтеграцію. Мова іде економічні стосунки”, - сказав він.

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Янукович запевнив, що жодного інтеграційного питання чи в бік ЄС, чи в бік Митного союзу у Москві не розглядалось.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд України своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС, що призвело до хвилі протестів в Україні, які тривають досі.

17 грудня в Москві після засідання Українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було оголошено про ряд домовленостей, зокрема, про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тис. кубометрів, а також про придбання Росією євробондів України на 15 млрд доларів.

Також за результатами засідання було підписано низку інших документів щодо співпраці двох країн у різних сферах.