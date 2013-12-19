Росія допоможе Україні у зближенні техрегламентів з МС

Про це сказано в протоколі засідання українсько-російської міждержавної комісії, розміщеному на сайті Президента України Віктора Януковича.

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"Комісія постановила доручити урядам України та Російської Федерації забезпечити розробку і підписання в стислі терміни меморандуму про сприяння Російської Федерації щодо зближення технічних регламентів України і Митного союзу", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, Путін у своїй заяві після підписання двосторонніх документів підкреслив, що питання про вступ України до Митного союзу не обговорювалося.