Росія допоможе Україні у зближенні техрегламентів з МС
02:22, 19 грудня 2013Політика
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Росія буде сприяти в зближенні технічних регламентів України і Митного союзу.
Росія допоможе Україні у зближенні техрегламентів з МС, фото прес-служби президента Росії
Про це сказано в протоколі засідання українсько-російської міждержавної комісії, розміщеному на сайті Президента України Віктора Януковича.
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"Комісія постановила доручити урядам України та Російської Федерації забезпечити розробку і підписання в стислі терміни меморандуму про сприяння Російської Федерації щодо зближення технічних регламентів України і Митного союзу", - йдеться в документі.
Як повідомляв УНІАН, Путін у своїй заяві після підписання двосторонніх документів підкреслив, що питання про вступ України до Митного союзу не обговорювалося.
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