Міністр освіти подав позов проти київської газети

Міністр освіти і науки України Станіслав НІКОЛАЄНКО подав позов про захист честі і гідності до газети «Киевские ведомости».

Повідомлення про це міститься на офіційному сайті Міністерства освіти і науки.

Згідно з повідомленням, в газеті було опубліковано статтю «Міністр-руйнівник», в якій «подано брехливі факти про нібито корисливі дії міністра освіти і науки по відношенню до сфери приватної освіти».

«Автор статті А.ПАЛАГІН посилається на експерта-ректора Харківського гуманітарного університету якогось П.БРОННІКОВА. Але серед учбових закладів Харківщини не існує Харківського гуманітарного університету, а є єдиний Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», в якому з моменту заснування ректором працює В.АСТАХОВА», - наголошується в заяві міністерства.

«Факти неіснуючого університету, ректора і свідчень людей, на яких посилається газета (С.КІВАЛОВ) говорять про явно замовний характер статті», - написано в повідомленні.

Як стало відомо УНІАН з джерел в Міносвіти, в позові міністр також вимагає відшкодування моральну шкоду в сумі 500 тис. грн., які він планує направити на розвиток будинків для дітей-сиріт.

Як повідомив УНІАН головний редактор газети «Киевские ведомости» Микола ЗАКРЕВСЬКИЙ, в газеті дійсно було опубліковано матеріал «Міністр-руйнівник», в якому були допущені серйозні помилки. «Я допускаю, що це був журналістський ляп», - сказав він.

Водночас М.ЗАКРЕВСЬКИЙ повідомив, що 22 червня газета вже опублікувала спростування і вибачення перед міністром, а також надала слово представникам Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» і Харківському обласному управлінню освіти.

М.ЗАКРЕВСЬКИЙ зазначив, що зараз він не бачить підстав для судового розгляду. «Ми вчинили, як того вимагає буква закону, і опублікували матеріал», - сказав головний редактор «Киевских ведомостей».