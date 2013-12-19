Работа ВР ще не відновлена
Станом на 15.30 роботу Верховної Ради не відновлено. Однак, була оголошена перерва до 14 години.
Як передає кореспондент УНІАН, у парламенті до 14 години головою Верховної Ради Володимиром Рибаком було оголошено перерву.
В той же час, ні о 14-й, ні до цього моменту керівництво парламенту не заходило в сесійну залу.
В той же час, як відомо, згідно з регламентом парламенту, планова перерва в четвер на пленарному тижні триває з 14 до 16 години.
В цей же час в сесійну залу заходили лідери фракцій, зокрема фракції партії “Батьківщина” Арсеній Яценюк, фракції Партії регіонів Олександр Єфремов та про щось розмовляли із членами фракцій.
На даний час в сесійній залі зібралися навколо лідера фракції Віталія Кличка депутати фракції “УДАР” і про щось розмовляють. Також відбуваються консультації прямо в сесійній залі і у фракції “Свобода”.
Нагадаємо, голова Верховної Ради України Володимир Рибак відкрив ранкове засідання парламенту і відразу ж оголосив про перерву до 14 годин.