Работа ВР ще не відновлена

Як передає кореспондент УНІАН, у парламенті до 14 години головою Верховної Ради Володимиром Рибаком було оголошено перерву.

В той же час, ні о 14-й, ні до цього моменту керівництво парламенту не заходило в сесійну залу.

В той же час, як відомо, згідно з регламентом парламенту, планова перерва в четвер на пленарному тижні триває з 14 до 16 години.

В цей же час в сесійну залу заходили лідери фракцій, зокрема фракції партії “Батьківщина” Арсеній Яценюк, фракції Партії регіонів Олександр Єфремов та про щось розмовляли із членами фракцій.

На даний час в сесійній залі зібралися навколо лідера фракції Віталія Кличка депутати фракції “УДАР” і про щось розмовляють. Також відбуваються консультації прямо в сесійній залі і у фракції “Свобода”.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Володимир Рибак відкрив ранкове засідання парламенту і відразу ж оголосив про перерву до 14 годин.