Кравчук: У мене немає документів, що ми все здали і продали

Перший Президент України Леонід Кравчук не розуміє, чому влада в останній момент відмовилася підписувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаймо Україну».

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Кравчук вважає, що ті урядовці, які був причетні до підготовки угоди і які вчасно не поінформували керівництво держави про невигідність підготовлених до підписання документів, мають понести відповідальність та звільнен з посад.

Говорячи про підписані Президентом України Віктором Януковичем документи в Москві, Кравчук відзначив, що в нього немає підтверджень, що вони зашкодять Україні. “У мене немає документів, що ми все здали і продали”, - сказав Кравчук.