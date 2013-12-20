Ющенко боїться, що Україна втратить територіальну цілісність

Колишній Президент України Віктор Ющенко вважає, що нехтування національною безпекою в обмін на економічні вигоди, може в результаті призвести до втрати територіальної цілісності держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ющенко заявив під час “круглого столу”.

Екс-президент зазначив, що починаючи з 90-х років Україна йшла на поступки в сфері власної безпеки в обмін на отримання нижчої ціни за російський газ. Він пояснив, що йдеться про харківські домовленості, які продовжили термін базування російського флоту в Криму, про відмову від євроінтеграції за нові знижки на газ.

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“Ніколи не ставте питання безпеки на один щабель з економічною доцільністю. Це різні категорії. Я не хочу, щоб мої слова справдилися, але, на мій погляд, логіка, що повторюється останні 350 років, буде наступною — колонізація, дестабілізація внутрішньополітичної ситуації, федералізація, кримська карта, сіверсько-донецька ініціатива і далі сценарій Південної Осетії або Абхазії”, - сказав Ющенко.

Також Ющенко заявив, що необхідно поновити діалог з Європейським Союзом і розпочати потрібно підписання саме з політичної асоціації з ЄС, а також розпочати переговори про надання безвізового режиму для окремих категорій українців, перш за все для студентів і молоді.