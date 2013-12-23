Експерт назвав розмови про "тимчасові адміністрації" у Києві безглуздими

«Можна скільки завгодно стрясати повітря, але іншого легітимного представницького органу влади в Києві немає. Різноманітні «громадські ради» та «революційні комендатури» не володіють жодними інструментами для вирішення життєво важливих для столиці питань. Наприклад, центральна влада виділила Києву дотацію в 130 мільйонів гривень. Хто її повинен прийняти до бюджету і направити на виплату зарплат і надбавок бюджетникам, у тому числі зарплат працівникам комунального транспорту? Самопроголошений «революційний комендант» Катеринчук? Або, можливо, «громадська рада», яка засідає в будівлі мерії, протизаконно захопленій невстановленими особами, а тепер використовуваній для перебування там учасників масових акцій на Майдані? Зрозуміло, ні – це може зробити тільки Київрада і тільки через рішення сесії. Якщо ж цього не відбудеться, гроші повернуться до державної казни – до чималого задоволення деяких людей в Кабінеті міністрів, а може, і «революційних» «порадників» і «комендантів» у разі, звичайно, якщо вони зацікавлені в погіршенні матеріального становища працівників бюджетної сфери та комунальних підприємств столиці», – сказав Бондаренко.

Політолог також вважає, що самопроголошені на Майдані нібито органи столичної влади є імітацією псевдоуправлінської діяльності.

«Для того щоб керувати містом, недостатньо оголосити себе «тимчасовою адміністрацією». Проголосити можна що завгодно, але комунальні підприємства та міський транспорт від цього не перестануть підкорятися відповідним департаментам КМДА. І відповідальність за повноцінне функціонування міських служб перед киянами буде нести аж ніяк не самопроголошений «комендант», а конкретні чиновники Київської міськдержадміністрації та комунальних підприємств. Аналогічна ситуація і з «громадською радою». Закон передбачає такі утворення, як форму самоорганізації населення. Але вони можуть бути лише дорадчими органами при офіційних органах влади. Або ж самі органи влади можуть делегувати частину своїх повноважень таким об'єднанням громадян. Зрозуміло, «громадській раді» ніхто ніяких повноважень не делегував. Та й радитися про що-небудь з офіційною владою ці «громадські активісти», схоже, не налаштовані», – зазначив Бондаренко.

Нагадаємо, що секретар Київради Галина Герега оголосила про те, що остання цього року сесія Київради відбудеться 24 грудня. Оскільки будівлю мерії утримують мітингарі на Майдані Незалежності, депутати зберуться в будинку Солом'янської райдержадміністрації. Сесія повинна прийняти ряд важливих питань, зокрема розподілити 130 млн грн, які уряд дав столиці в рамках реалізації завдань Президента України щодо забезпечення соціальних гарантій працівникам бюджетної сфери.