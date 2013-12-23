24-29 грудня у Києві відбудуться сільськогосподарські ярмарки

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 24 грудня (вівторок) ярмарки заплановані у: Голосіївському районі на вул. Деміївській, 35-41, вул. Володимирській, 84-86.

25 грудня (середа) у:Голосіївському районі на просп. Науки, 88; Дніпровському районі на просп. Возз’єднання, 2-10; Святошинському районі вул. Підлісній, 8, розі вул. Тулузи та бульв. Р.Роллана, розі бульв. Вернадського та просп. Перемоги; Шевченківському районі на вул. Трудовій, 7-А.

26 грудня (четвер) у: Голосіївському районі на вул. Новопирогівській, 25, вул. Червоноармійській, 122-126; Святошинському районі на просп. Перемоги, 72/5.

27 грудня (п’ятниця) у:Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116, вул. Генерала Матикіна, 2; Деснянському районі на вул. Маршала Жукова (у межах просп. Лісового та вул. Волкова); Дніпровському районі на вул. Гродненській, 1/35-5; Печерському районі на розі вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, бульв. Дружби Народів, 8, пров. Виноградному; Подільському районі на просп. Правди, 5-11; Святошинському районі на вул. Підлісній, 8, просп. Перемоги, 72/5; Солом’янському районі на просп. Комарова, 28 (до вул. Чумака); Шевченківському районі на вул. Воровського, 2-4, вул. Ризькій, 1, розі вул. Щусєва та Тираспольської, вул. І. Якіра, 19, вул. В. Піка, вул. Олеся Гончара, 65-А.

28 грудня (субота) у: Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Вільямса та Ломоносова); Дарницькому районі на вул. Ревуцького; Деснянському районі на вул. Сабурова (у межах проспекту Маяковського та вул. Бальзака);Дніпровському районі на вул. А. Малишка, 9-15; Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; Печерському районі на вул. І.Кудрі (у межах вулиць П. Лумумби та Чигоріна); Подільському району на вул. Світлицького, 25; Святошинському районі на вул. Прилужній; Солом’янському районі на вул. Стадіонній, розі вул. Механізаторів та Кудряшова;Шевченківському районі на вул. В. Василевської, 1-17.

29 грудня (неділя) в: Оболонському районі на вул. Дніпроводській, 13/1 (селище Водогін).