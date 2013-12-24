Київ паралізували 8-бальні затори

Затори в Києві за даними на 17:50 досягли 8 балів за 10-бальною шкалою. Про це повідомляє сервіс Яндекс.Пробки.

Ускладнено рух вулицями Довженка, Теліги, Володимирській.

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Зі швидкістю пішоходів рухається Повітрофлотський проспект і вулиця Чорновола, Мельникова. Також стоїть бульвар Шевченка.

Пробки є і на Лівому березі столиці, але мостам проїзд поки не ускладнений.