Затори повністю паралізували Київ: найдовший розтягнувся на 20 км

Згідно з даними сервісу Яндекс.Пробки, ситуації на дорогах присвоєно 10 із десяти можливих балів, повідомляє ТСН.

Найбільший затор розтягнувся майже на 20 кілометрів - від Московської площі до Московського мосту.

По всьому Києву також зафіксовано кілька десятків ДТП. А загалом за добу київська ДАІ зафіксувала 252 аварії.

Водночас МЧС просить киян не лякатися машин рятувальників. До розгону євромайданівців вони не мають жодного стосунку.

Нагадаємо, що з першим сильним снігом Київ занурився в суцільний затор ще зранку 9 грудня.