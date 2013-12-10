Затори повністю паралізували Київ: найдовший розтягнувся на 20 км
22:07, 10 грудня 2013Політика
861 0
У вівторок ввечері Київ опинився в полоні величезних заторів.
У вівторок ввечері Київ опинився в полоні величезних заторів Фото ТСН.ua
Згідно з даними сервісу Яндекс.Пробки, ситуації на дорогах присвоєно 10 із десяти можливих балів, повідомляє ТСН.
Найбільший затор розтягнувся майже на 20 кілометрів - від Московської площі до Московського мосту.
По всьому Києву також зафіксовано кілька десятків ДТП. А загалом за добу київська ДАІ зафіксувала 252 аварії.
Водночас МЧС просить киян не лякатися машин рятувальників. До розгону євромайданівців вони не мають жодного стосунку.
Нагадаємо, що з першим сильним снігом Київ занурився в суцільний затор ще зранку 9 грудня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter