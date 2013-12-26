Глава УГКЦ: На Майдані мітингують не для вигоди, а для нової перспективи для України

Як повідомляє сайт УГКЦ, про це глава церкви сказав, відповідаючи на запитання щодо теперішньої ситуації в Україні виданню Gość Niedzielny.

«Думаю, що сам факт, що українське суспільство спромоглось на маніфестацію своєї політичної волі, вже є перемогою саме по собі», - сказав Святослав. За його словами, на пострадянському просторі рідкістю є ситуація, що хтось не тільки має гарантії свободи, записані в Конституції та інших правових актах, але і може такий простір свободи собі створити.

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Однак, за його словами, правдою є те, що Майдан не може тривати вічно. «Він не замінить також і нормальних інституцій. Зібране на Майдані суспільство висунуло три принципові вимоги і від їх виконання узалежнює свою подальшу тривалість. Люди домагаються звільнення всіх ув’язнених, репресованих за участь у мирній демонстрації на Майдані. Ця вимога в принципі вже виконана, хоч проблемою і надалі залишається тиск на прихильників опозиції на місцях праці, а особливо у вищих навчальних закладах. Черговою вимогою є покарання винних за побиття демонстрантів», - сказав глава УГКЦ.

Він наголосив, що відомі лише жертви, а немає нікого, хто взяв би на себе відповідальність за вживання сили проти людей. «З цим пов’язана вимога відставки уряду, який відповідальний за ці події. Ця справа належить до компетенції президента і, може, вона здійснить певні бажані зміни. Врешті існує вимога підписання асоціації з Європейським Союзом. Існує шанс, оскільки Президент Янукович постійно повторює, що не передумав, що договір з Брюсселем повинен бути підписаний, але на дещо інших умовах», - зауважив блаженній Святослав.

Він пояснив, що «йдеться про те, що б це не спричинило економічного колапсу і не поглибило вже існуючих економічних труднощів у країні». За його словами, очевидно, відкритим є питання, як на подальший перебіг подій вплинуть договори, підписані нещодавно з Росією. Глава УГКЦ висловив сподівання, що «незабаром ми знатимемо всі їх подробиці і економісти зможуть їх об’єктивно оцінити». «Сподіваюсь, що це не перекреслить прагнення України до асоціації з Євросоюзом, а в майбутньому прагнення до повного членства, а Захід перестане сприймати нас виключно як пострадянську країну», - наголосив блаженніший Святослав .

«У Європі багато говориться про європейські вартості, але я не уявляю собі, щоб сотні тисяч людей виходили там взимку на демонстрацію для їх оборони. Люди на Майдані не шукають власної користі, а перспективу кращого життя для їх країни і для наступних поколінь, бо розуміють, що євроінтеграція є складним довготривалим процесом», - сказав глава УГКЦ.