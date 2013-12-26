Головне за день: огляд топ-новин

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Затримано третього підозрюваного у побитті Чорновол - міліція

У рамках розслідування кримінального провадження за фактом побиття журналістки Тетяни Чорновіл та відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали третього підозрюваного, який перебував у розшуку. Із затриманим проводяться слідчі дії – допит.

Янукович сподівається на прийняття Радою держбюджету-2014 в січні

Президент України Віктор Янукович сподівається, що закон про державний бюджет на 2014 рік Верховна Рада ухвалить 16 січня. Про це він заявив на засіданні Ради регіонів. “Будемо сподіватись, що він буде прийнятий 16 січня. Запишемо давайте”, - запопонував Янукович.

Більшість росіян не схвалюють надану Путіним допомогу Україні

Рішення знизити ціну на газ для України не підтримує 56% опитаних, 30% ставляться до нього позитивно. Рішення надати Україні кредит в 15 мільярдів доларів не підтримує 65% опитаних росіян, і тільки 20% ставляться до цього позитивно.

Справу Чорновол перекваліфікували в "завдання тяжких ушкоджень"

МВС перекваліфікувало кримінальне провадження у зв'язку з нападом на журналістку Тетяну Чорновол з "хуліганства" на "нанесення тяжких ушкоджень".

Янукович обіцяє приймати радикальні рішення, в тому числі й кадрові

“В наступному році ми будемо приймати радикальні рішення, в тому числі, як я повторюю, і кадрові”, - наголосив Президент. Він звернув увагу на численні недоліки, які сьогодні існують в сфері управління державою. В цьому контексті він згадав і про корупцію, і про бюрократичні перепони.

У Бразилії через сильні дощі загинуло майже 40 осіб, 48 тисяч - евакуйовано

Сильні дощі, що продовжуються на південному сході Бразилії останні десять днів, призвели до загибелі щонайменше 38 осіб.

S&P прогнозує підвищення рейтингу України з "негативного" ​​до "стабільного"

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України на рівні «В-», підвищивши одночасно прогноз до «стабільного» з «негативного».

Путін вдесяте став політиком року в Росії

Політиком року в 2013 році знову став президент Росії Володимир Путін, на другому місці за популярністю - глава Міноборони Сергій Шойгу, свідчать дані опитування ВЦВГД . За словами гендиректора ВЦВГД Валерія Федорова , політиком року 44 % опитаних назвали Володимира Путіна. На другому місці - Сергій Шойгу (8%) , замикає трійку глава МЗС РФ Сергій Лавров.