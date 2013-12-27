ЗМІ: Міліція затримала брата підозрюваного у побитті Чорновол

Міліція затримала брата Сергія Котенко, який є підозрюваним у справі про побиття журналістки Тетяни Чорновол - Олександра.

Про це повідомляє «5 канал» з посиланням на адвоката останнього Олексія Назаренко.

Також захисник Котенко розповів, що напередодні Сергій сам вирішив здатися міліції.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Чорновол жорстоко побили невідомі у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва. За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, побили, а потім кинули у придорожній кювет.

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Президент Віктор Янукович доручив правоохоронцям терміново вжити всіх необхідних заходів для розслідування побиття Чорновол.

Спочатку міліція у зв’язку з побиттям Чорновол відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 26 грудня було відкрито ще одне провадження за ч. 1 ст. 121 (навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

В МВС повідомили, що затримали трьох підозрюваних у побиття Чорновол.