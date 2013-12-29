Людей, які у Харкові облили Луценка зеленкою, оштрафували на 119 гривень

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, відповідне рішення вчора, 28 грудня, ухвалив Дзержинський районний суд Харкова.

На тему: Міліція затримала 4 осіб, які облили зеленкою Луценка з дружиною

Суд визнав затриманих винними у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Троє з правопорушників – жінка та двоє чоловіків – отримали покарання у вигляді штрафу в розмірі 119 грн. Ще один нападник був опитаний, з нього взято письмове зобов`язання про неприпустимість скоєння таких вчинків в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 грудня, на харківському Євромайдані четверо людей облили Луценка та його дружину, народного депутата України Ірину Луценко зеленкою. Всі четверо були затримані на місці.