Людей, які у Харкові облили Луценка зеленкою, оштрафували на 119 гривень

12:37, 29 грудня 2013
Політика
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У Харкові суд оштрафував трьох осіб, які вчора, 28 грудня, на місцевому Євромайдані облили зеленкою опозиційного політика Юрія Луценка.

Луценка у Харкові облили зеленкою

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, відповідне рішення вчора, 28 грудня, ухвалив Дзержинський районний суд Харкова.

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Суд визнав затриманих винними у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Троє з правопорушників – жінка та двоє чоловіків – отримали покарання у вигляді штрафу в розмірі 119 грн. Ще один нападник був опитаний, з нього взято письмове зобов`язання про неприпустимість скоєння таких вчинків в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 грудня, на харківському Євромайдані четверо людей облили Луценка та його дружину, народного депутата України Ірину Луценко зеленкою. Всі четверо були затримані на місці.

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