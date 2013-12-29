Опозиція не піде з Будинку профспілок - Яценюк

Яценюк наголосив, що присутні на Майдані є членами профспілок, тому він поставив на голосування питання, чи залишатимуться майданівці в будинку профспілок, і мітинг підтримав одноголосно рішення не залишати Будинок профспілок.

Як повідомлялося, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти рішення влади припинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. 1 грудня в Києві активісти Євромайдану увійшли до Будинку профспілок і будівлі КМДА, де перебувають досі.

Там розгорнуті штаби мітингувальників. У Федерації профспілок України заявляли, що добровільно надали частину своїх приміщень мітингувальникам. 25 грудня завершилася дія угоди про оренду Будинку профспілок. Водночас опозиція хоче продовжити оренду Будинку профспілок ще на три місяці.