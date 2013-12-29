ЄС категорично засудив теракт у Волгограді

"Я найрішучіше засуджую жахливий теракт у Волгограді, що стався цього ранку. Висловлюю щирі співчуття сім'ям загиблих і підтримую уряд і жителів Росії", - сказав ван Ромпей.

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Вибух на залізничному вокзалі у Волгограді прогримів в неділю після полудня. За даними НАК, спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Вибух, імовірно, здійснила терористка-смертниця. За останніми даними, в результаті теракту загинули 16 людей, повідомляє РИА Новости.

Президенти Естонії і Латвії, а також глава МЗС Литви висловили співчуття рідним і близьким жертв теракту у Волгограді.

"Ця трагедія, яка сталася напередодні Нового року, коли багато людей приїжджають на свято додому, особливо жахлива. Мої співчуття близьким і друзям загиблих в результаті вибуху на залізничному вокзалі у Волгограді. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим", - сказав глава Естонії Тоомас Хендрік Ільвес.

Співчуття також висловив і міністр закордонних справ цієї країни Урмас Пает. "Естонія засуджує тероризм. Вибухи і вбивства людей, нанесення їм тілесних ушкоджень - це жорстокі злочини", - зазначив дипломат.

Глава Латвії Андріс Берзіньш також направив співчуття своєму російському колезі Володимиру Путіну у зв'язку з терористичною атакою. До співчутті Президента приєдналися голова сейму Солвіта Аболтіня, прем'єр-міністр Валдіс Домбровскіс і глава МЗС Едгар Ринкевич. Зовнішньополітичне відомство балтійської республіки категорично засудило теракт у Волгограді і висловило глибокі співчуття близьким загиблих.

Міністр закордонних справ головуючої в Раді ЄС Литви Лінас Лінкявічюс засудив теракт у Волгограді в своєму мікроблозі в Twitter. "Тероризм не має меж і виправдання. Мої глибокі співчуття родинам і близьким загиблих", - написав Лінкявічюс.