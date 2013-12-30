"Свобода" проведе в Києві смолоскипний марш на честь 105-ї річниці Бандери
16:16, 30 грудня 2013Політика
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1 січня 2014 року Всеукраїнське об'єднання "Свобода" організує у Києві смолоскипний марш із нагоди 105-ї річниці від дня народження очільника ОУН Степана Бандери
Смолоскипний марш у Львові 1 січня 2013 року
Про це повідомляє сайт партії.
Згідно з повідомленням, збір учасників розпочнеться о 18:00 на Майдані Незалежності. Марш пройде центральними вулицями столиці, після чого свободівці проведуть мітинг на Майдані.
На тему: До дня народження Бандери у Києві відбудеться смолоскипний марш
За даними партії, цього року марш відбудеться вже увосьме.
Водночас на сторінці ФБ-спільноти Євромайдан і офіційних сайтах опозиційних партій ВО "Батьківщина" й УДАР немає ніяких коментарів або повідомлень щодо запланованого "Свободою" маршу.
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