"Свобода" проведе в Києві смолоскипний марш на честь 105-ї річниці Бандери

Про це повідомляє сайт партії.

Згідно з повідомленням, збір учасників розпочнеться о 18:00 на Майдані Незалежності. Марш пройде центральними вулицями столиці, після чого свободівці проведуть мітинг на Майдані.

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За даними партії, цього року марш відбудеться вже увосьме.

Водночас на сторінці ФБ-спільноти Євромайдан і офіційних сайтах опозиційних партій ВО "Батьківщина" й УДАР немає ніяких коментарів або повідомлень щодо запланованого "Свободою" маршу.