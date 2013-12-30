"Свобода" проведе в Києві смолоскипний марш на честь 105-ї річниці Бандери

16:16, 30 грудня 2013
Політика
1011 0

1 січня 2014 року Всеукраїнське об'єднання "Свобода" організує у Києві смолоскипний марш із нагоди 105-ї річниці від дня народження очільника ОУН Степана Бандери

Смолоскипний марш у Львові 1 січня 2013 року

Про це повідомляє сайт партії.

Згідно з повідомленням, збір учасників розпочнеться о 18:00 на Майдані Незалежності. Марш пройде центральними вулицями столиці, після чого свободівці проведуть мітинг на Майдані.

На тему: До дня народження Бандери у Києві відбудеться смолоскипний марш

За даними партії, цього року марш відбудеться вже увосьме.

Водночас на сторінці ФБ-спільноти Євромайдан і офіційних сайтах опозиційних партій ВО "Батьківщина" й УДАР немає ніяких коментарів або повідомлень щодо запланованого "Свободою" маршу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter