П'ятеро поранених під час терактів у Волгограді - у вкрай важкому стані

У медичних організаціях Волгограда знаходяться 44 постраждалих (у тому числі 4 особи - у вкрай важкому стані, 11 осіб - у важкому стані, 14 осіб - у середнього ступеня тяжкості, в задовільному стані - 15 осіб), повідомляє російський МОЗ.

Читайте також: В рамках антитерористичної операції у Волгограді затримано більше 700 людей

Для надання медичної допомоги в Москву було евакуйовано 18 постраждалих. Таким чином, в медичних організаціях МОЗ Росії, ФМБА Росії, РАМН, клініках м. Москви знаходяться 18 осіб (з них 1 людина - у вкрай важкому стані, 7 осіб - у важкому стані, 9 осіб - у стані середнього ступеня тяжкості, 1 людина - у задовільному стані).

Стан двох дівчаток, доставлених 1 січня спецбортом з Волгограда і госпіталізованих в Російську дитячу клінічну лікарню, характеризується як важкий стабільний. Відразу ж після доставки дітей та госпіталізації в РДКБ були виконані необхідні обстеження, проводиться симптоматична терапія.

Планується медико-санітарна евакуація з Волгограда в Москву ще кількох постраждалих для надання медичної допомоги в медичних організаціях МОЗ Росії.