Юрист: Ув’язнених за події на Банковій мають випустити завтра, інакше буде порушено закон

Як пояснив захисник Притуленка Віталій Касько, 3 січня, по суті, це останній робочий день, коли може бути застосований закон "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань", пише Українська правда.

Згідно з цим документом, діяння Притуленка та інших учасників акцій протесту та масових заходів декриміналізовано. Закон також зобов’язує закрити всі раніше відкриті кримінальні справи та провадження проти активістів протягом 10 днів тобто до 4 січня.

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"Таким чином завтра останній робочий день для його застосування. Якщо суд не закриє справу та не звільнить Притуленка, це означатиме, що влада ігнорує прийнятий конституційною більшістю закон", - пояснює Касько.

Окрім Притуленка, Печерський суд буде розглядати справи і Володимира Кадури, якого підозрюють у керуванні грейдером, Андрія Дзиндзі, активіста Дорожнього контролю, та Віктора Смолія, адвоката Дзиндзі.

Касько переконаний, що з 26 грудня 2013 року Притуленко та інші заарештовані, які підпали під дію цього Закону, знаходяться під вартою незаконно.

"Умисне зволікання правоохоронців зі звільненням з-під варти осіб, дії яких декриміналізовано свідчить про їхнє бажання помститися за активну громадянську позицію під час подій 1 грудня 2013 року, відстоювання своїх прав у кримінальному провадженні та намагання притягнути до кримінальної відповідальності працівників міліції, які застосовували фізичне і психічне насильство у процесі затримання і розслідування", - переконаний адвокат.