На Євромайдані очікують кілька сот тисяч людей на Різдво
Різдво на Майдані зустрінуть кілька сот тисяч людей
Різдво на Майдані зустрінуть кілька сот тисяч людей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Штабі національного спротиву заявив один з комендантів Майдану Степан Кубів.
“Ми очікуємо декілька сотень тисяч людей з усієї України. Бажаючих є дуже багато”, - сказав Кубів.
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Також він розповів про святкову програму на різдвяні дні. 6 та 7 січня на Майдані виступатимуть етнічні фольклорні колективи з різдвяними програмами. Також постійно відбуватимуться богослужіння представників конфесій східного обряду. Основні святкові богослужіння відбудуться о 22-й і о 23-й годині 6 січня. Крім того, на Майдані приготують святкову кутю за рецептами східної та західної України та інші святкові страви - пампушки, пиріжки і іншу солодку випічку.