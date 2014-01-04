На Євромайдані очікують кілька сот тисяч людей на Різдво

Різдво на Майдані зустрінуть кілька сот тисяч людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Штабі національного спротиву заявив один з комендантів Майдану Степан Кубів.

“Ми очікуємо декілька сотень тисяч людей з усієї України. Бажаючих є дуже багато”, - сказав Кубів.

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Також він розповів про святкову програму на різдвяні дні. 6 та 7 січня на Майдані виступатимуть етнічні фольклорні колективи з різдвяними програмами. Також постійно відбуватимуться богослужіння представників конфесій східного обряду. Основні святкові богослужіння відбудуться о 22-й і о 23-й годині 6 січня. Крім того, на Майдані приготують святкову кутю за рецептами східної та західної України та інші святкові страви - пампушки, пиріжки і іншу солодку випічку.