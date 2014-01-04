Опозиція погрожує Пшонці відставкою, якщо активістів Майдану не звільнять до 10 січня

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Штабі національного спротиву заявив народний депутат від ВО “Батьківщина” Павло Петренко.

За його словами, всупереч діючому закону про звільнення від відповідальності учасників масових акцій, судді Печерського суду та ряду інших судів до сьогодні не прийняли рішення про звільнення з-під варти активістів Євромайдану Ярослава Притуленка, Андрія Дзиндзі та Віктора Смолія. Окрім того, не закриті кримінальні та адміністративні провадження ще проти 9 активістів, які перебувають на волі. Петренко зазначив, що в разі, коли цих людей не буде реабілітовано до 10 січня включно, то опозиція ініціюватиме спочатку позачергове засідання парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя, а потім розгляду у Верховній Раді на найближчому пленарному тижні, що розпочнеться 14 січня, питання щодо звільнення суддів, які продовжують утримувати під вартою і під слідством активістів Майдану, а також питання політичної відповідальності генерального прокурора Віктора Пшонки, який в порядку прокурорського нагляду повинен вжити заходів щодо звільнення та реабілітації активістів Майдану.

Петренко уточнив, що, насамперед, мова йде про суддів Печерського районного суду Києва, а саме судді Гладун, голови Печерського суду Інни Отрош. Також мова йде про суддів Шевченківського районного суду Києва.

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“На засіданні комітету, яке відбудеться зразу після свят, якщо до того часу не звільнять активістів, ми поставимо питання про притягнення до відповідальності суддів і про їхнє звільнення у зв'язку з порушенням ними присяги. Ми винесемо це питання в сесійну залу, щоб Верховна Рада звільнила цих суддів конституційною більшістю. Також ми звертаємось до генпрокурора з вимогою втрутитись у справи Дзиндзі, Притуленка і Смолія, і в рамках прокурорського нагляду, не очікуючи рішень судів, він має звільнити цих активістів з-під варти. Якщо цього не буде зроблено, ми поставимо питання про відповідальність генпрокурора за пряме невиконання закону”, - сказав Петренко.

Як повідомляв УНІАН, журналіста "Дорожнього контролю" Андрія Дзиндзю затримали під час провокацій на вулиці Банковій 1 грудня. Тоді ж було затримано й Притуленка.

9 грудня затримали адвоката Дзиндзі – Віктора Смолія. Адвокат пішов до прокуратури з одним із активістів, якого побили 30 листопада на Майдані, і звідти вже не вийшов.