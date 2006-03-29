Кушнарьов має формулу, як зробити Україну ”одноколірною”

Партія регіонів виступає за введення «м`якого федералізму» в Україні. Про це в інтерв`ю РІА «Новости»заявив керівник виборчого штабу Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ.

"У нас є розуміння, або формула того, як об`єднати Україну, зробити її одноколірною. Не знаю, наскільки її готові обговорювати наші опоненти. Йдеться про м`який федералізм, або європейський регіоналізм, широко поширений в Європі", - сказав він. Поки ж, заявляє Є.КУШНАРЬОВ, федералізм в Україні перетворився на лайливе слово, а зусиллями політтехнологів його пов`язали з протилежним поняттям - "сепаратизм".

"Коли люди на сході України зрозуміють, що в культурній сфері ніхто не сумнівається в їхньому праві використовувати російську мову, а на заході усвідомлять, що ніхто ніколи не прийде і не нав`язуватиме їм російську мову як другу державну, то тільки радикали продовжуватимуть паразитувати на цій темі", - заявив Є.КУШНАРЬОВ.

"При цьому, - наголосив керівник виборчого штабу Партії регіонів, - українська мова повинна залишитися державною. Це ніхто не ставить під сумнів".