Чоловік Чорновол вважає заяву МОЗ про задовільний стан здоров’я журналістки неправдивою

Про це Радіо Свобода заявив її чоловік Микола Березовий.

У повідомленні прес-служби МОЗ йшлося, що Чорновол була запропонована виписка, але «пацієнтка категорично відмовилася».

«Про яку виписку може йтися, якщо в неї температура постійна, якщо вона проходить десять метрів – і починає кружитися голова, і вона ледь не падає?» – заявив Березовий.

«Коли ми кажемо, що її стан нормалізувався, то треба розуміти, що він став трохи кращий від того, яким був пару днів тому, коли він був взагалі жахливим. А до нормального стану – ще величезна дистанція», – додав чоловік Чорновол.

6 січня прес-служба МОЗ поінформувала, що стан здоров’я Чорновол, є «стабільним та задовільним».

Як відомо, в ніч на 25 грудня журналістку Чорновол жорстоко побили чоловіки на Бориспільській трасі під Києвом. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство», пізніше була додана ще одна стаття - про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, яка передбачає суворіше покарання.

У рамках розслідування затримано п'ятьох підозрюваних.