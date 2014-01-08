У Польщі за порушення правил перебування затримали 8 українців

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прикордонної служби Польщі.

Українців затримали під час контролю в Єленій Гурі, Вроцлаві, Згожельцу, Стараховіцах та Калішу.

Як повідомляв УНІАН, минулого року працівники польської прикордонної служби за порушення правил перебування затримали 4,4 тис. громадян України, що відповідає показникам 2012 року.

Прикордонники відзначають, що найчастішим порушенням, яке вони виявляють при перевірці легальності перебування у Польщі, є так зване нецільове використання візи - коли, наприклад, людина з туристичною візою працює, або з робочою подорожує.

У 2012 році Польща видала українцям 650 тис. віз.