Для освітлення Євромайдану буде задіяно альтернативні джерела енергії — Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу народний депутат від «Батьківщини», комендант Євромайдану Арсен Аваков.

Він підкреслив, що останні кілька днів на Євромайдані відбувається «таке тренування — вони то вмикають, то вимикають світло».

«Ми мали розмови з керівниками міста і керівниками енергосистем. І я думаю, що нас почули. Але ми не розраховуватимемо на порядність і ділову репутацію Голубченка і його підрозділів», - сказав Аваков.

За його словами, керівництво Євромайдану вживає додаткових заходів, і «усі барикади на випадок відключення електроенергії освітлюватимуться додатково».

Водночас Аваков підкреслив, що на сьогодні немає проблем з доставкою на Майдан вантажів.

«Натяки, які ми послали до ДАІ, спрацювали», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6-7 січня на Євромайдані не було зовнішнього освітлення.

Зовнішнє освітлення на ліхтарних стовпах було відключене від Жовтневого палацу і на всьому Майдані Незалежності і від Європейської площі на всій вулиці Хрещатик до Бесарабської площі.