Для освітлення Євромайдану буде задіяно альтернативні джерела енергії — Аваков

14:30, 08 січня 2014
Політика
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На Євромайдані буде задіяно альтернативні джерела для освітлення території. За словами коменданта Євромайдану Арсен Аваков, з цього приводу була проведена розмова з "керівниками міста і керівниками енергосистем".  

На Євромайдан буде світло.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу народний депутат від «Батьківщини», комендант Євромайдану Арсен Аваков.

Він підкреслив, що останні кілька днів на Євромайдані відбувається «таке тренування — вони то вмикають, то вимикають світло».

«Ми мали розмови з керівниками міста і керівниками енергосистем. І я думаю, що нас почули. Але ми не розраховуватимемо на порядність і ділову репутацію Голубченка і його підрозділів», - сказав Аваков.

За його словами, керівництво Євромайдану вживає додаткових заходів, і «усі барикади на випадок відключення електроенергії освітлюватимуться додатково».

Водночас Аваков підкреслив, що на сьогодні немає проблем з доставкою на Майдан вантажів.

«Натяки, які ми послали до ДАІ, спрацювали», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6-7 січня на Євромайдані не було зовнішнього освітлення.

Зовнішнє освітлення на ліхтарних стовпах було відключене від Жовтневого палацу і на всьому Майдані Незалежності і від Європейської площі на всій вулиці Хрещатик до Бесарабської площі.

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