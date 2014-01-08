Для освітлення Євромайдану буде задіяно альтернативні джерела енергії — Аваков
На Євромайдані буде задіяно альтернативні джерела для освітлення території. За словами коменданта Євромайдану Арсен Аваков, з цього приводу була проведена розмова з "керівниками міста і керівниками енергосистем".
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу народний депутат від «Батьківщини», комендант Євромайдану Арсен Аваков.
Він підкреслив, що останні кілька днів на Євромайдані відбувається «таке тренування — вони то вмикають, то вимикають світло».
«Ми мали розмови з керівниками міста і керівниками енергосистем. І я думаю, що нас почули. Але ми не розраховуватимемо на порядність і ділову репутацію Голубченка і його підрозділів», - сказав Аваков.
За його словами, керівництво Євромайдану вживає додаткових заходів, і «усі барикади на випадок відключення електроенергії освітлюватимуться додатково».
Водночас Аваков підкреслив, що на сьогодні немає проблем з доставкою на Майдан вантажів.
«Натяки, які ми послали до ДАІ, спрацювали», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 6-7 січня на Євромайдані не було зовнішнього освітлення.
Зовнішнє освітлення на ліхтарних стовпах було відключене від Жовтневого палацу і на всьому Майдані Незалежності і від Європейської площі на всій вулиці Хрещатик до Бесарабської площі.