Чорновол хотіли виписати з лікарні в момент погіршення стану - чоловік

Журналістку Тетяну Чорновол, яку було побито 25 грудня, намагалися виписати з лікарні якраз в момент загострення наслідків струсу головного мозку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Штабі національного спротиву заявив чоловік потерпілої Микола Березовий.

“Коли в Міністерстві охорони здоров'я зробили цю провокативну заяву (що Чорновол не потребує стаціонарного лікування) на 14 день у людини, яка отримала струс мозку йде загострення. Це все має на меті зашкодити Тетяні”, - сказав Березовий.

Також він зазначив, що Тетяна Чорновол продовжує почуватися погано. «Працювати вона ще не може, у неї постійні головні болі і тримається температура. І поки що відповіді, який запальний процес викликає температуру, немає. Тому вести розмови про виписку просто цинічно і брехливо. Тому ми сподіваємось, що лікарня встоїть перед тиском, а лікарі залишаться вірними клятві Гіппократа”, - сказав Березовий.

На тему: Чорновол категорично відмовилася продовжити лікування вдома - ЗМІ

Крім того він зазначив, що правоохоронці з моменту нападу на Чорновол вже провели декілька допитів потерпілої. Він уточнив , що вже було проведено 4 допити.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 25 грудня журналістку Чорновол жорстоко побили чоловіки на Бориспільській трасі під Києвом. Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство», пізніше була додана ще одна стаття - про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, яка передбачає суворіше покарання.

У рамках розслідування затримано п'ятьох підозрюваних.