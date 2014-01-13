Діти, що народилися 13 січня і були названі на честь пророка Мухаммеда, отримають від Кадирова по $ 1 тис

Про це йдеться в Instagram Кадирова, передає ИТАР-ТАСС.

"На честь дня народження нашого улюбленого пророка Мухаммеда президент РГФ (Регіональний громадський фонд) імені Героя Росії Ахмат - Хаджі Кадирова - Аймані Несіевна (Кадирова) прийняла рішення всім дітям, які з'являться на світ 13 січня і будуть названі іменами пророка, його членів сім'ї (дружини і дітей) , а також десяти асхабов (сподвижників), що отримали за життя звістки про приготований їм рай, виділити по одній тисячі доларі ", - написав Кадиров на одній з офіційних сторінок в соціальних мережах.

Незважаючи на зростання народжуваності, в Росії триває природне зменшення населення. Зазвичай, дітям, які народилися в цей день, дають ім'я або пророка Мухаммеда, або одного з чотирьох праведних халіфів (Абу Бакр, Умар, Усман, Алі), які правили мусульманській уммой після смерті Мухаммеда.

У Чечні на сьогоднішній день один з найвищих в Росії показників народжуваності. Як повідомив керівник територіального управління Федеральної служби державної статистики Рамзан Дігао, в 2013 році він перевищив смертність в п'ять разів.

Окрім того, в Чечні один з найвищих показників за кількістю шлюбів ( 6,5 на тисячу осіб) і найнижчий показник розлучень в Росії (одне розлучення на тисячу чоловік). День народження пророка Мухаммеда в усьому мусульманському світі цього року відзначався в ніч на 13 січня. Згідно з традицією він припадає на 12-е число третього місяця ісламського місячного календаря.

На честь дня народження пророка в мечеті імені Ахма -Хаджі Кадирова виставлені священні мусульманські реліквії, які за вчорашній і сьогоднішній день змогли побачити десятки тисяч жителів республіки і сусідніх регіонів. З нагоди дня народження пророка бідним і нужденним у всіх районах Чечні було роздано понад 60 тис. мішків цукру, борошна і рису. Напередодні в Ачхой-Мартані відкрилася мечеть імені Батал-Хаджі Белхороева (інгуський шейх і богослов) на 5 тис. моляться. На церемонії її відкриття глава Чечні передав у дар інгушському народу священну реліквію - волос пророка Мухаммеда.