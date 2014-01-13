Яценюк просить ГПУ розібратися з чиновниками Мінкульту за залякування УГКЦ
Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк звернеться до Генеральної прокуратури щодо відкриття кримінального провадження стосовно посадовців Міністерства культури за залякування УГКЦ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Штабі національного спротиву.
Яценюк сказав, що як прихожанин Української греко-католицької церкви також звертається до Президента України Віктора Януковича: «Ви мені молитися ніколи не забороните, як і мільйонам українців».
За словами Яценюка, це відбувається «на тлі того, що Папа Римський (Франциск) два дні тому у своїй месі підтримав український народ у його боротьбі і прагненні до свободи».
Саме тому він звертається до генерального прокурора Віктора Пшонки, аби Генпрокуратура «негайно відкрила кримінальне провадження по відношенню до посадових осіб Мінкульту, які втрутились у свободу віросповідання».
Яценюк висловив сподівання, що «прихожани всіх церков стануть на захист нашого права молитися там, де ми хочемо. І Янукович ніколи не стане нам на заваді цього».
Як повідомляв УНІАН, глава УГКЦ Святослав Шевчук заявив, що Міністерство культури попередило Українську греко-католицьку церкву про можливе припинення діяльності її релігійних організацій через присутність на Майдані.
У листі Мінкультури зазначається, що відповідно до вимог ст. 21 Закону “Про свободу совісті та релігійні організації”, богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії без відповідних дозволів можуть проводитись лише у культових будівлях і на прилеглій території, у місцях паломництва, квартирах та будинках громадян, на кладовищах. В інших випадках, як ідеться у листі, публічні богослужіння та обряди проводяться щоразу з дозволу відповідної міськдержадміністрації. “Недотримання наведених приписів, згідно з положеннями ст. 16 Закону “Про свободу совісті та релігійні організації”, може слугувати підставою для порушення перед судом питання про припинення діяльності відповідних релігійних організацій”, - йдеться у листі.
Як сказав предстоятель УГКЦ, церква не є учасником політичних процесів, але вона не може стояти осторонь, коли її вірні просять про духовну опіку.