Яценюк просить ГПУ розібратися з чиновниками Мінкульту за залякування УГКЦ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Штабі національного спротиву.

Яценюк сказав, що як прихожанин Української греко-католицької церкви також звертається до Президента України Віктора Януковича: «Ви мені молитися ніколи не забороните, як і мільйонам українців».

За словами Яценюка, це відбувається «на тлі того, що Папа Римський (Франциск) два дні тому у своїй месі підтримав український народ у його боротьбі і прагненні до свободи».

Саме тому він звертається до генерального прокурора Віктора Пшонки, аби Генпрокуратура «негайно відкрила кримінальне провадження по відношенню до посадових осіб Мінкульту, які втрутились у свободу віросповідання».

Яценюк висловив сподівання, що «прихожани всіх церков стануть на захист нашого права молитися там, де ми хочемо. І Янукович ніколи не стане нам на заваді цього».

Як повідомляв УНІАН, глава УГКЦ Святослав Шевчук заявив, що Міністерство культури попередило Українську греко-католицьку церкву про можливе припинення діяльності її релігійних організацій через присутність на Майдані.

У листі Мінкультури зазначається, що відповідно до вимог ст. 21 Закону “Про свободу совісті та релігійні організації”, богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії без відповідних дозволів можуть проводитись лише у культових будівлях і на прилеглій території, у місцях паломництва, квартирах та будинках громадян, на кладовищах. В інших випадках, як ідеться у листі, публічні богослужіння та обряди проводяться щоразу з дозволу відповідної міськдержадміністрації. “Недотримання наведених приписів, згідно з положеннями ст. 16 Закону “Про свободу совісті та релігійні організації”, може слугувати підставою для порушення перед судом питання про припинення діяльності відповідних релігійних організацій”, - йдеться у листі.

Як сказав предстоятель УГКЦ, церква не є учасником політичних процесів, але вона не може стояти осторонь, коли її вірні просять про духовну опіку.