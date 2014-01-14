ЄС буде детально стежити за ситуацією навколо затриманого на Банковій Притуленка

Про це УНІАН повідомили в Представництві ЄС в Україні.

Як йдеться в повідомленні, сьогодні Посол ЄС Ян Томбінський зустрівся з командою захисників Притуленка.

Адвокат Притуленка довів до відома Представництва ЄС деталі справи свого клієнта, зокрема юридичні недоліки, що мали місце під час затримання та судового процесу. Було сказано, що справа Притуленка може бути потенційним прикладом застосування вибіркового правосуддя.

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«Посол Томбінський заявив, що Представництво ЄС буде детально стежити за ситуацією навколо Притуленка та подібними справами», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 листопада 2013 року проходять багатотисячні акції проти політики української влади, яка відмовилася від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

У грудні міліція Києва затримала 9 активістів у справі про масові заворушення на Банковій біля Адміністрації Президента 1 грудня. Суд на два місяці заарештував їх.

Згодом 8 активістів були звільнені з-під варти. Притуленка суд відмовляється звільнити.

Як відомо, наприкінці грудня ВР прийняла, а Президент підписав Закон ”Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб щодо подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань”. Він набув чинності 26 грудня.

Закон передбачає звільнення від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту і масових заходів, починаючи з 21 листопада 2013 року. Всі кримінальні і адміністративні провадження, відкриті за даними подіями, підлягають закриттю. Крім того, осіб, яких було притягнуто до кримінальної відповідальності за вищевказані події, має бути звільнено від відповідальності.