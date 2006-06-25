Розклад матчів 1/8 фіналу ЧС-2006
10:00, 25 червня 2006Політика
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Україна зіграє зі Швейцарією
Розклад матчів 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2006 року такий:
25 червня: Англія - Еквадор (Штутгарт); Португалія - Нідерланди (Нюрнберг).
26 червня: Італія - Австралія (Кайзерслаутерн); Швейцарія - Україна (Кельн);
27 червня: Бразилія - Гана (Дортмунд); Іспанія - Франція (Ганновер).
Переможці цих пар вийдуть у чвертьфінал, матчі якого пройдуть 30 червня і 1 липня.
В 1/8 фіналу не пробилася жодна азіатська збірна. Лише по одній команді представляють на цій стадії Африку (Гана) і Східну Європу (Україна).
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