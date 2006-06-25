Розклад матчів 1/8 фіналу ЧС-2006

Розклад матчів 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2006 року такий:

25 червня: Англія - Еквадор (Штутгарт); Португалія - Нідерланди (Нюрнберг).

26 червня: Італія - Австралія (Кайзерслаутерн); Швейцарія - Україна (Кельн);

27 червня: Бразилія - Гана (Дортмунд); Іспанія - Франція (Ганновер).

Переможці цих пар вийдуть у чвертьфінал, матчі якого пройдуть 30 червня і 1 липня.

В 1/8 фіналу не пробилася жодна азіатська збірна. Лише по одній команді представляють на цій стадії Африку (Гана) і Східну Європу (Україна).