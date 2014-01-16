Луценко: Влада сама знає, що глибоко неправа

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Комерсант-Україна.

“Я вважаю, що Президент зобов'язаний це зробити. Я не знаю, чи може він собі це дозволити. Але я впевнений, що якщо він все ще Президент України, а не губернатор Малоросії, то він зобов'язаний виходити на формат переговорів. Яких - це його питання. Якщо Президент думає про країну і, скажемо прямо, про свою безпеку, про майбутнє своєї сім'ї, він зобов'язаний вести переговори”, - сказав Луценко.

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За словами Луценка, весь ланцюжок дій влади проти демонстрантів є роботою проти них. “Мені здається, це очевидно і для українців, і для міжнародних спостерігачів. Але чому так відбувається? Тому що у цієї влади немає інших способів. Вона сама знає, що глибоко неправа. Вона сама знає, що глибоко нелюбима. Насправді сьогоднішня влада, як писав історик Ключевський, "сидить на багнетах, прикрита газетою". У нашому випадку - влада підперта кийками спецназу і закрита телевізором. І влада це чудово розуміє. У неї немає інших відповідей, крім насильства і брехні. Ні, ще є підкуп. І на більше вона не здатна. Тому вимагати від неї логіки, яка нас не дивуватиме, вимагати від неї дій, які не переконуватимуть весь світ в авторитарності української влади, неможливо. У них немає інших інструментів. Таким інструментом міг би бути, наприклад, круглий стіл. У будь-якій країні мільйонний мітинг автоматично приводить до переговорів влади з опозицією. У нас же відбулася їх імітація”, - сказав Луценко.