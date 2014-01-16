Депутата Іонову, яку вдарив у Раді ”регіонал” Малишев, забрала «швидка» допомога
22:25, 16 січня 2014Політика
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Народного депутата від ”УДАРу” Марію Іонову, яку сьогодні у Верховній Раді вдарив по голові ”регіонал” Володимир Малишев, з офісу партії забрала ”швидка” медична допомога.
Депутата Іонову, яку вдарив у Раді ”регіонал” Малишев, забрала «швидка» допомога
Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», Іоновій стало зле, паморочилася голова і її госпіталізували до однієї з лікарень Києва.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у парламенті відбулась штовханина між народними депутатами.
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За даними опозиції, під час штовханини депутат від Партії регіонів Володимир Малишев у сесійній залі вдарив кулаком по голові Іонову. За колегу заступився депутат від «Батьківщини» Степан Кубів, за що також отримав удар в обличчя від одного з депутатів з Партії регіонів».
Разом з тим Малишев отримав сильний удар в обличчя, його було госпіталізовано.
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