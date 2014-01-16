Під час прийняття бюджету депутатам розбили голови та губи (фото)

13:51, 16 січня 2014
Політика
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Депутата Кубіва на засіданні ВР вдарив в обличчя «регіонал»

Степан Кубів / Фото : Коментарі

Народного депутата від "Батьківщини" Степана Кубіва під час ранкового засідання Верховної Ради вдарив в обличчя один з депутатів від Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», це сталося, коли Кубів намагався заступитися за депутата від «УДАРу» Марію Іонову.

В Кубіва розсічена губа, зараз йому надають медичну допомогу.

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Володимир Малишев / Фото : Facebook

Крім того, "регіонал" Володимир Малишев отримав удар в обличчя, у нього поранено лоб. Про це повідомив народний депутат Олександр Бригинець на своїй сторінці в Facebook.

"Регіонали, намагаючись побити наших депутатів, вдарили один одного. Депутату Малишеву розбив лоба депутат, який сидить за ним, намагаючись вдарити наших хлопців", - написав Бригинець.

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