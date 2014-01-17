Янукович підписав закон про держбюджет на 2014 рік

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 19 грудня 2013 року подав на розгляд Верховної Ради законопроект про держбюджет України на 2014 рік. Розгляд проекту закону з пропозиціями бюджетного комітету ВР і ухвалення його в цілому було заплановано на 16 січня 2014 року. При цьому депутати від опозиції блокували роботу парламенту, не даючи розглянути проект держбюджету.

Разом з тим 16 січня Верховна Рада України без обговорення ухвалила закон про держбюджет на 2014 рік. «За» проголосували 249 народних депутатів з 261, зареєстрованого у сесійній залі (за необхідного мінімуму у 226 голосів).

Довідка УНІАН. Вперше проект бюджету було представлено у парламенті 19 грудня 2013 року – з порушенням усіх можливих термінів подачі проекту бюджету і його розгляду, прописаних Бюджетним кодексом.

Спочатку бюджет формувався на основі таких показників: інфляція на рівні 4,3%, зростання ВВП - 3%, номінальний ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, прибуткова частина зведеного держбюджету — 498,9 млрд грн, загальний фонд держбюджету — 389,7 млрд грн, дефіцит бюджету на рівні 59,5 млрд грн і держборг на рівні 35% ВВП. Передбачалося, що Пенсійний фонд одержить з бюджету 87,4 млрд грн, дохід від приватизації становитиме 17 млрд грн.

Водночас після ухвалення закону опитані УНІАН депутати від Партії регіонів заявили, що держбюджет на 2014 рік передбачає зростання ВВП на 3%, інфляцію на рівні 4,7%, доходи - 500 млрд грн, витрати - 570 млрд грн, дефіцит на рівні 70 млрд грн, або 3,6% ВВП, курс гривні на рівні 8,4-8,5 грн за долар.