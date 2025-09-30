Поки що правоохоронці не знайшли нічого, що могло б допомогти в розслідуванні злочину.

У Німеччині невідомі обстріляли піротехнікою військовий транспортний літак С-130. Борт Бундесверу в цей момент злітав з аеродрому в Целле.

Про це повідомляє Der Spiegel. Зазначається, що інцидент стався минулої п'ятниці близько 12-ї години дня в Нижній Саксонії. За даними видання, невідомі вистрілили в напрямку літака піротехнічними засобами.

На щастя, військовий транспортний літак не був уражений. Пілоти негайно повідомили про інцидент диспетчерську вишку.

За розслідування обставин події взялася як поліція, так і федеральні збройні сили.

"У колах федеральних збройних сил заявили, що обстріл військових літаків відбувається дуже рідко, проте постійно мають місце випадки, коли пілотів засліплюють лазерними указками. Судячи з усього, піротехніка являла собою новорічний феєрверк, йшлося про спалах світла і подальший вибух", – ідеться в матеріалі.

Водночас журналісти наголосили, що оскільки інцидент стався вдень, не можна виключати ймовірність того, що це була цілеспрямована дія. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом небезпечного втручання в повітряний рух. Територію навколо авіабази було обшукано за допомогою навченого собаки. Однак поки що не знайшли нічого, що могло б допомогти в розслідуванні злочину.

"За даними поліції, на підставі наявної на цей момент інформації, конкретної загрози для літака ВПС не було, оскільки запущена ракета злетіла в небо на відстані понад 500 метрів від літака. Проте, у зв'язку з "делікатною ситуацією" такі випадки розглядаються серйозно і будуть продовжені розслідування. Наразі авіасполучення не обмежено", – додали автори.

Європа стикається з безпрецедентними провокаціями

У низці країн Європи за останні кілька днів було зафіксовано випадки появи безпілотників над різними об'єктами. Наприклад, у Норвегії їх помітили над військовою фортецею. Також над військовим об'єктом безпілотники зафіксували у Франції.

Після появи дронів у Данії, які порушували роботу низки аеропортів, країна терміново призиває сотні резервістів. Точний масштаб призову невідомий.

Також російські літаки порушували повітряний простір Естонії.

