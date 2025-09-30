На позику у розмірі 140 мільярдів євро вже погодилася Німеччина, яка хоче на ці кошти придбати зброю Україні.

Європейська комісія хоче отримати підтримку Франції та інших країн, які досі з обережністю ставляться до фінансування України за рахунок заморожених російських активів. При цьому ЄК готова надати Україні кредитування у розмірі 140 млрд євро, в рахунок цих коштів, пише Financial Times.

Єврокомісія пропонує використати доходи з російських активів, отримані через центральний депозитарій цінних паперів Euroclear. Однак ця схема повинна бути покрита національними гарантіями від країн-учасниць ЄС. І це, пише видання, матиме значні наслідки для країн з високим рівнем боргу, таких як Франція.

Як пише газета, Париж хоче переконатися, що схема відповідає міжнародному праву і що базові активи не будуть конфісковані. А також, що вона "забезпечує справедливий розподіл ризиків і не обтяжує наші державні фінанси", — заявив газеті французький дипломат.

Згідно з пропозицією комісії, Росія збереже право на активи, які вона отримає назад лише в тому випадку, якщо погодиться виплатити військові репарації. Це дозволить Брюсселю протистояти юридичним претензіям про те, що він конфіскував активи Москви.

Щоб досягти згоди Франції, президентка комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла забезпечити використання частини позики для "закупівель в Європі та з Європою".

"Україна також повинна буде взяти на себе зобов'язання забезпечити захист цих коштів від корупції та гарантувати, що вони принесуть користь, перш за все, галузям промисловості ЄС", – додав французький дипломат.

За словами представників комісії, кредит буде виплачуватися траншами, залежно від потреб Києва та за умови виконання певних умов, зокрема щодо боротьби з корупцією.

Фон дер Ляєн сподівається, пише FT, отримати підтримку більшості лідерів ЄС під час зустрічі в Копенгагені в середу. Але через опір з боку Франції, на цьому етапі досягнення угоди малоймовірне.

Фридрих Мерц, канцлер Німеччини, яка погоджується з таким фінансуванням позики, закликав прийняти остаточне рішення на офіційному саміті лідерів, який відбудеться пізніше цього місяця.

Мерц заявив, що позика повинна використовуватися виключно для придбання зброї, тоді як комісія запропонувала як військову, так і бюджетну підтримку. Київ заявив, що витрати повинні бути гнучкими, щоб адаптуватися до його потреб, повідомив газеті один з українських дипломатів.

Нагадаємо, що про зміну позиції Німеччини щодо використання російських активів, заморожених ЄС, стало відомо нещодавно. За ідеєю, російські мільярди, які зараз зберігаються в бельгійському депозитарії, можна замінити на облігації, забезпечені Євросоюзом. Уряд Німеччини, з іншого боку, прагне використати "репараційний кредит" для надання військової підтримки Україні.

Мерц наголосив, що ЄС має знайти юридичний механізм для використання цих коштів, наголосивши на необхідності "систематично і в значних масштабах підвищувати ціну російської агресії".

