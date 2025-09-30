Росія знайшла спосіб виплисти з бензинової кризи

Рішення про можливість пільгового імпорту палива до РФ набуде чинності через 10 днів після публікації.

Рада Євразійської економічної комісії (ЄЕК) тимчасово запровадила нульові ставки ввізного мита на бензин, пальне для реактивних двигунів, дизельне паливо, повідомляється на сайті організації.

Зазначається, що нульове ввізне мито на бензин та дизель буде чинним до 30 червня 2026 року. Рішення набуде чинності через 10 календарних днів з дати його офіційного опублікування.

"Рішення ухвалено для забезпечення балансу на внутрішньому ринку моторного палива у зв'язку з локальним зниженням обсягів виробництва в умовах сезонного збільшення попиту", - зазначив міністр з торгівлі ЄЕК Андрій Слєпнєв.

Рішення комісії, членом якої є РФ, спрощує імпорт палива для країни - агресорки на тлі бензинового кризи після серії результативних ударів українських безпілотників по НПЗ РФ.

Євразійська економічна комісія - постійно діючий наднаціональний регулюючий орган Євразійського економічного союзу, до складу якого окрім РФ входять Білорусь, Казахстан, Вірменія та Киргизстан. Серед його повноважень митно-тарифне регулювання, встановлення торговельних режимів стосовно третіх країн. Рішення комісії є обов’язковим для Росії та інших країн-членів Євразійського економічного союзу.

Бензинова криза в РФ

Систематичні удари українських безпілотників по нафтовій інфраструктурі країни - агресорки призвели до бензинової кризи та стрибка біржових цін на паливо до історичних максимумів.

Бензинова криза поволі набирає обертів. У тимчасово окупованому Криму 29 вересня ухвалено рішення про обмеження продажу палива в одні руки та заморозку цін на нього строком на 30 днів.

Найбільш серйозно криза вдарила по приватним АЗС, частина яких вже закрилася, а інші залишилися без палива.

