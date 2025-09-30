Прем'єр Угорщини зазначив, що Європа сильніша за Росію, але чомусь поводиться так, ніби є слабшою.

Угорщина планує знищувати російські безпілотники, якщо вони порушать повітряний простір країни навмисно або ж випадково, заявив в інтерв'ю Harcosok Órája прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Наскільки я знаю, так. Ми не боїмося цього, ми, звичайно ж, зіб'ємо їх", - сказав він.

На думку Орбана, позиція західноєвропейців стосовно питання порушення повітряного простору кількох країн російськими дронами і літаками є неправильною.

"Ми (Європа - прим. ред) сильніші в усіх вимірах. Я ніколи не розумів, чому, коли ми сильніші, ми говоримо так, ніби ми слабкі. Росія слабка порівняно з нами, слабка у військовому плані, економічно слабка і чисельно слабка", - заявив Орбан.

Дрони з Угорщини порушили повітряний простір України

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові зафіксували порушення нашого повітряного простору дронами-розвідниками, які могли потрапити до нас з території Угорщини. Зеленський припустив, що безпілотники могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

Після цього інциденту президент України доручив українським військовим належно реагувати, якщо угорські розвідувальні дрони знову будуть зафіксовані на території країни.

Примітно, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заперечив інформацію Зеленського про те, що їхні дрони-розвідники потрапили незаконно на територію України. Він заявив, що президент України нібито бачить "те, чого насправді немає".

Однак, через певний час прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припустив, що угорські дрони все ж могли порушити повітряний простір України. Він додав, що навіть якщо вони й пролетіли кілька метрів над Україною, це й не дуже важливо. Орбан додав, що Україні варто приділяти більше уваги своєму східному кордону.

