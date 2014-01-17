Житель Нових Петрівців розповів, за що його побив "Беркут" (відео)

Постраждалий Петро Кацимон розповів Радіо Свобода, що бійці спецзагону побили його, коли він намагався провести через кордон міліції щедрувальників, які йшли до нього в гості.

«Мене повалили на землю і почали бити в груди, в живіт, у спину. Була команда не бити в голову. Одягли кайданки і затягли волоком у беркутівський автобус, де мені стало зле. Я втрачав свідомість, але мене все одно били. Коли в автобусі я кликав на допомогу, вони мені закривали рота шапкою і навіть сунули до рота якийсь брудний клапоть», – розповів Кацимон.

Водночас працівники «Беркута», які були на місці події, заявили, що Петро Кацимон «здійснив напад на працівника міліції» і саме це стало причиною його затримання.

У Нових Петрівцях розташована резиденція президента України Віктор Януковича «Межигір’я». На час проведення у столиці масових акцій протесту у селі посилені заходи безпеки.