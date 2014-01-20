Серед постраждалих правоохоронців під час сутичок у Києві 25 - з внутрішніх військ

Як повідомили УНІАН у прес-службі внутрішніх військ, ”станом на 23.15 годину в результаті сутичок із протестувальниками на вулиці Грушевського у місті Києві постраждало 25 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України”.

”Військовослужбовцям нанесені тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості: закриті черепно-мозкові травми, струси головного мозку, опіки та забої кінцівок. Зараз постраждалі знаходяться у госпіталі МВС, де продовжать необхідне лікування”, - зазначили у прес-службі.

Раніше в Управлінні зв язків з громадськістю МВС України повідомляли, що під час сутичок травми отримали 70 працівників правоохоронних органів. Сутички, не зважаючи на нічній, час тривають. Радикально налаштовані активісти спалили 4 автобуси та дві штабні вантажівки, які належали міліції і перегороджували вулицю Грушевського.

Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку будинку уряду та Верховної Ради.

Мітингарі кидають в правоохоронців камінням, а також підпалили кілька міліцейських вантажівок та автобус.

Правоохоронці безперервно використовують світлошумові та газові гранати. Вони підвезли до місця сутичок водомет.

Серед мітингарів, за інформацією медиків, станом на 20 годину постраждали 24 особи.