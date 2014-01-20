Весь світ сьогодні солідарний з Майданом – білоруський опозиціонер

Про це він заявив, виступаючи під час телемоста «Варшава-Київ».

«Злочинці при владі, диктатори, автократи налякані солідарністю. Ми знаємо, що Майдан – це колиска центральноєвропейської солідарності. Весь світ сьогодні солідарний з Майданом. Євромайдан став світовим явищем. Мільйони людей у Білорусі, Європі, Сполучених Штатах разом з українцями весь цей час, і сьогодні вони теж з ними», - цитує опозиційного білоруського політика charter97.org.

Санников зазначив, що ситуація дуже складна і напружена.

«Вона вимагає не лише нашої підтримки, а й дій. Участь у цьому русі солідарності повинні взяти не лише представники громадськості, а й європейські і світові політики», - підкреслив Санников.

«Те, що зробили українці на Майдані, вони роблять для всіх нас – це могутня сила. Це справжні герої, які б'ються сьогодні за свободу своєї країни, за свободу моєї країни Білорусі, за свободу народів Росії. Ми повинні їх підтримати. Слава Україні! Живе Білорусь!», - додав білоруський політик.