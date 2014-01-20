На столичному Майдані перебувають 1,5-2 тис. осіб
11:40, 20 січня 2014Політика
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На столичному Майдані Незалежності ситуація абсолютно спокійна.
На Майдані все спокійно
Як передає кореспондент УНІАН, на площі перебувають близько 1,5-2 тис. осіб. Більшість протестувальників через морози гріються у наметах, біля багать і у підземному переході. Біля сцени - близько 500 осіб. Зі сцени періодично виступають активісти, які інформують про те, що відбувається на вулиці Грушевського, де відучора триває протистояння між правоохоронними органами і протестувальниками.
Охорону на барикадах навколо Майдану посилено, особливо з боку вулиці Інститутської і Європейської площі.
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