У Сумах невідомі вночі заблокували двері офісів ПР та КПУ

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про це, а також відповідні фотознімки надійшли на електронні адреси місцевих журналістів з невідомої адреси.

На фото видно, що ручки вхідних дверей офісів обкому КПУ, а також обласного та міського осередків ПР заблоковані ланцюгами, які закриті на навісні замки.

В тексті анонімного листа, що супроводжує фото, сказано: «Вважаємо, що названі партії підлягають негайному закриттю і забороні, оскільки саме голосами регіоналів та комуністів був прийнятий закон, що суттєво обмежує громадянські права в Україні. Відповідно до Конституції України права громадянина не може бути звужено. Після відновлення конституційного ладу особи, причетні до узурпації влади, будуть покарані відповідно до закону. Закликаємо тих членів Партії регіонів та КПУ, в яких залишилася совість, негайно публічно вийти з партії. Тільки щире каяття за участь в цих злочинних організаціях буде єдиною причиною для помилування».

Прес-секретар облосередку ПР Марина Вакулішина підтвердила кореспонденту УНІАН факт блокування дверей офісу. Однак, за її словами, однопартійці не подаватимуть ніяких заяв із цього приводу до міліції. Наразі всі перешкоди для потрапляння в середину будівель зняті, й офіси ПР у Сумах працюють у звичному режимі, повідомила Вакулішина.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Верховній Раді України народні депутати з провладних фракцій підняттям рук, без обговорення прийняли ряд законів, які утискують права громадян і збільшують для влади можливість карати учасників акцій протесту й інших незгодних з діями влади. 17 січня Президент України Віктор Янукович підписав прийняті парламентом закони.