На київському Євромайдані посилили охорону

Як передає кореспондент УНІАН, на кожному пропускному пункті до наметового містечка на Майдані Незалежності перебувають понад 20 бійців самооборони.

Загалом на Майдані на даний час перебуває до тисячі осіб.

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На основній сцені виступають священики Української греко-католицької церкви.

Люди гріються біля металевих діжок з багаття.