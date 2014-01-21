Переговорів з Януковичем не було - Луценко

Колишній міністр внутрішніх справ, лідер ініціативи «Третя українська республіка» Юрій Луценко повідомив, що переговори із владою поки що так і не відбулися, проте Президенту України Віктору Януковичу було передано вимоги Майдану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Третьої української республіки», про це Луценко заявив сьогодні вночі біля стадіону ім. Лобановського.

«Переговорів сьогодні не було. Ми лише передали президентові через посередників вимоги Майдану. Завтра хочемо почути межі компромісу, до якого готовий президент», - зазначив він.

Водночас, він зауважив, що «якщо така готовність буде – на переговори підуть лідери опозиційних фракцій парламенту».

Разом з тим, Луценко не має ілюзій щодо того, що Янукович готовий задовольнити усі вимоги протестувальників.

«Янукович не захотів слухати людей по-доброму, тому найактивніші нагадали про себе голосніше. Саме таким чином частина людей змушує Януковича почути власний народ», - зауважив політик.

У ситуації, що склалася, на думку Луценка, треба використати до кінця будь-яку можливість досягнення компромісу. Він наголосив, що «силове протистояння великих мас народу непотрібне Україні», а «змагання з трьохсоттисячним складом МВС є дуже небезпечним для держави в цілому».

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Янукович доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони Андрію Клюєву створити робочу групу за участі представників Кабінету міністрів та Адміністрації Президента для розгляду питань з урегулювання політичної кризи. Янукович доручив провести зустріч учасників робочої групи з представниками опозиції у понеділок, 20 січня.

Народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман повідомила, що робоча група хоче зустрітися з опозицією сьогодні, 20 січня. За її словами, до складу групи увійшли Клюєв, а також радник Президента Андрій Портнов та міністр юстиції Олена Лукаш.

Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що лідери опозиції вестимуть переговори лише з Президентом Януковичем.

20 січня увечері представники опозиції поїхали на зустріч з робочою групою з урегулювання політичної кризи, щоб узгодити питання, які мають обговорити лідери опозиції з Януковичем.

Повноваження для ведення таких переговорів були надані Луценку як представнику громадськості, а також Олександру Турчинову, Руслану Кошулинському та Віталію Ковальчуку як представникам парламентських опозиційних сил.

На зустрічі мали обговорюватися можливість включення до переговорного процесу з Януковичем наступних питань: зняття безпосередньої загрози зіткнень мітингувальників і міліції, виведення спецпідрозділів “Беркуту” та Внутрішніх військ МВС з Києва до місць їхньої дислокації, скасування законів від 16 січня, припинення політичних репресій та звільнення політв’язків, у тому числі екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

Також опозиціонери планували вимагати повернення до Конституції у редакції 2004 року, нового складу Конституційного Суду, Національної ради з телебачення і радіомовлення, Рахункової палати із забезпеченням рівного представництва опозиції та більшості у цих структурах, створення наглядової ради Першого національного каналу з урахуванням представництва опозиції та громадськості.

Крім того, вимагати планувалося ухвалення нового закону про Центрвиборчком, який передбачатиме складі комісії 50 на 50 представників влади й опозиції, а головою має стати представник громадськості; відставки уряду Миколи Азарова та звільнення міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.